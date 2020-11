Pakketvervoerders moeten kosten toezicht ACM betalen

quote: Mick75 schreef op 23 november 2020 11:44:

Zo wilde de belastingdienst ondernemers ook laten betalen voor het feit dat ze hun belastingaangifte konden doen en zo een fiscale controle konden krijgen. De ambtelijke elite in dit land staat zo ver van de maatschappij, dat zij echt meenden dat het doen van een belastingaangifte een service is van de overheid aan het gepeupel.

Gelukkig riep de tweede kamer de directie van de belastingdienst tot de orde.



Dat pakketvervoerders nu moeten betalen voor een (overigens overbodige) controle valt in dezelfde categorie, volstrekt onrechtvaardig.

Zo wilde de belastingdienst ondernemers ook laten betalen voor het feit dat ze hun belastingaangifte konden doen en zo een fiscale controle konden krijgen. De ambtelijke elite in dit land staat zo ver van de maatschappij, dat zij echt meenden dat het doen van een belastingaangifte een service is van de overheid aan het gepeupel.Gelukkig riep de tweede kamer de directie van de belastingdienst tot de orde.Dat pakketvervoerders nu moeten betalen voor een (overigens overbodige) controle valt in dezelfde categorie, volstrekt onrechtvaardig.

Het probleem is niet dat het onrechtvaardig is. Die ACM is er en blijft er en wordt linksom of rechtsom toch wel betaald.Het probleem is dat het een zoveelste complexiteit is in het (verkapte) belastingstelsel. Een nieuwe reden voor een zoveelste ICT systeem van miljarden dat weer niet zal werken. Een zoveelste excuus voor corruptie en incompetentie die verborgen gehouden wordt door complexiteit.