'Stap in de goede richting voor BAM'

AMSTERDAM (AFN) - Dat bouwer BAM 50 procent van zijn belang in BAM-PPP overdoet aan pensioenuitvoerder PPGM is goed nieuws voor de vermogenspositie van de bouwer. Dat concluderen kenners van ING.

BAM en PGGM zeiden hun bestaande samenwerking op het gebied van publiek-private projecten verder uit te breiden. De deal leidt voor BAM tot een toename van het eigen vermogen met circa 125 miljoen euro, inclusief een herwaardering van het aangehouden aandelenbelang van BAM naar de marktwaarde.

ING wijst er wel op dat BAM-PPP een van de meest stabiele divisies is gebleken in de afgelopen jaren. Maar de bankkenners waren vooral bezorgd over de financiële positie van BAM. Dan gaat het om liquiditeit en kapitaalratio. Daartegen afgezet is de deal goed nieuws, aldus de kenners.

ING denkt dat deze stap deel kan uitmaken van een groter operationeel en strategisch plan dat door het nieuwe managementteam naar verwachting volgend jaar wordt aangekondigd. ING heeft een hold-advies op ING met een koersdoel van 1,20 euro. Het aandeel BAM noteerde maandag omstreeks 10.00 uur 11 procent hoger 1,61 euro.