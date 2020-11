Virusvrees te merken in Europese cijfers industrie en diensten

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De coronacrisis blijft een negatieve stempel drukken op de situatie in de Europese industrie en dienstensector. Zeker nu het virus de laatste weken weer flink om zich heen slaat en veel landen extra maatregelen nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. Dat valt op te maken uit voorlopige cijfers van de Britse marktonderzoeker Markit over de maand november.

Volgens de inkoopmanagersindex van Markit was in de Franse industrie sprake van lichte krimp, waar eerder herstel was te zien. Voor de dienstensector, waar onder meer de luchtvaart toe behoort, werd een stand van 38 gemeld, tegen 47,5 een maand eerder. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

In Duitsland is eenzelfde beeld te zien, al was in de industrie nog wel duidelijk sprake van groei. De index voor de Duitse industrie kwam uit op 57,9 van 58,2 vorige maand. De dienstensector liep verder terug getuige een stand van 46,2 tegen 49,5 een maand eerder.

Voor de gehele eurozone was in de industrie ook sprake van een minder sterke groei dan een maand eerder. De index kwam uit op een stand van 53,6 tegen 54,8 een maand eerder. Bij de dienstensector in het eurogebied was sprake van een stevigere krimp. De index kwam in november uit op 41,3 tegen 46,9 in oktober.