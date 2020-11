'Coronavaccin AstraZeneca voor 70 tot 90 procent effectief'

quote: Donald de Kwakerd schreef op 23 november 2020 09:03:

Het virus muteert en volgend jaar hebben we wellicht een geheel nieuw virus. Beginnen we dan opnieuw? Ik ben voorstander van meer onderzoek naar preventie.

onderzoek naar preventie is in volle gang. We noemen dit lockdown :-). Preventie bij Corona kan alleen door alles wat we nu (zoeden moeten) doen: afstand, handhygiene en thuis blijven bij symptomen.Enige manier om van dit virus af te komen is door (1) vaccin of (2) goede medicatie als iemand ziek is. Bij (2) is er op dit moment helemaal niks wat bewezen werkt.Over die mutaties: dat is een goed punt en zou inderdaad roet in het eten kunnen gaan gooien. Echter, als dit gebeurd, is er een goede kans dat ook natuurlijke immuniteit, opgelopen na Covid infectie, je niet beschermt tegen een nieuwe infectie. Goede van vaccin is dat er verschillende voorhanden zijn en het is onwaarschijnlijk dat het virus mutaties tegen alle vaccins zal krijgen.