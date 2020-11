'Coronavaccin AstraZeneca voor 70 tot 90 procent effectief'

quote: Crazy Hankie schreef op 23 november 2020 08:56:

www.cnbc.com/2020/11/23/oxford-astraz...



wat ik ook nergens lees, dat je nog steeds besmettelijk bent na vaccinatie.. dus je kan het nog steeds overbrengen.





Wat weer een hoop leugens en misinformatie in een zin!!! Hoe kan je nou besmettelijk zijn als je het virus niet krijgt??? ALS het vaccin werkt, word je niet door het virus geinfecteerd en ben je dus niet besmettelijk! (Ik werk in de medische wetenschap en heb een PhD in virologie)Bovendien staat wat jij beweert ook helemaal niet in het artikel wat je citeert. Dit is weer echt zo'n poging om misinformatie te verspreiden.