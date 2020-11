BAM breidt publiek-private-samenwerking met PGGM uit

BUNNIK (AFN) - Bouwbedrijf BAM en pensioenuitvoerder PGGM breiden hun bestaande samenwerking op het gebied van publiek-private projecten verder uit. De deal leidt voor BAM tot een toename van het eigen vermogen met circa 125 miljoen euro, inclusief een herwaardering van het aangehouden aandelenbelang van BAM naar de marktwaarde.

PGGM Infrastructure Fund wil een belang van 50 procent nemen in BAM PPP, dat in Europa actief is met het ontwikkelen en managen van pps-concessies. Daarmee kan de bouwer met de projecten naar eigen zeggen ook uitbreiden naar landen buiten de Europese thuismarkten.

Met de overeenkomst is een bedrag van circa 130 miljoen euro gemoeid. Dit bedrag bestaat uit een vergoeding van circa 100 miljoen euro bij de afronding van de deal en een aanvullende vergoeding indien BAM PPP in de komende jaren specifieke financiële doelstellingen behaalt.

De transactie is onder voorbehoud van een definitieve overeenkomst over de documentatie en enkele goedkeuringen en wordt naar verwachting nog dit jaar voltooid. De samenwerking tussen BAM en PGGM werd in 2011 gevormd, via de joint venture BAM PPP PGGM Infrastructure Coöperatie.