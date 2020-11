'Damrak begint week met winst'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal maandag waarschijnlijk met winst beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook de andere Europese beursgraadmeters lijken hoger te openen. De aandacht van beleggers blijft uitgaan naar de ontwikkelingen rond de coronapandemie en de vaccins. Ook wordt gelet op de onderhandelingen over een brexitdeal.

De landen van de G20 hebben zondag aan het eind van hun tweedaagse top de belofte gedaan om de kosten van het vaccinatieprogramma ter bestrijding van het coronavirus op zich te nemen. De leiders beloofden verder alle beschikbare beleidsinstrumenten zo lang als nodig te zullen blijven gebruiken om levens, banen en inkomens veilig te stellen.

Groot-Brittannië gaat volgens de krant Daily Telegraph mogelijk al deze week goedkeuring verlenen aan het vaccin dat farmaciebedrijven Pfizer en BioNTech hebben ontwikkeld. Dat zou sneller zijn dan de Verenigde Staten, waar de datum van 10 december wordt genoemd als dag waarop het toelatingsbesluit valt. Naast het VK en de VS hopen ook Spanje en Duitsland al in december te beginnen met het goedkeuren en snel daarna toedienen van de eerste coronavaccins.

Brexit

Aan het brexitfront liet de Britse minister van Financiën Rishi Sunak weten optimistisch te zijn dat er een handelsakkoord zal worden bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen zei vrijdag al dat er veel vooruitgang is geboekt in het brexitoverleg. De Britse premier Boris Johnson praat deze week met Von der Leyen over een mogelijke deal.

Op het Damrak kwam Prosus met cijfers. De techinvesteerder wist de winst in de afgelopen zes maanden flink op te schroeven. Daarbij profiteerde het bedrijf onder meer van zijn activiteiten op het gebied van maaltijdbezorging door de coronacrisis en het grote belang in het Chinese internetconcern Tencent.

BAM

Bouwer BAM breidde zijn samenwerking met pensioenuitvoerder PGGM uit. PGGM Infrastructure Fund heeft daarbij de intentie circa 130 miljoen euro te betalen voor het belang van 50 procent in BAM PPP

Retail Estates liet in een handelsbericht weten dat honderden huurders van het Belgische vastgoedbedrijf hun deuren moesten sluiten door een nieuwe lockdown. Van de 750 panden in België zijn 443 panden getroffen. In Nederland verhuurt de firma bovendien aan enkele horecazaken die gedwongen dicht moesten.

Beurzen

De Europese beurzen gingen met winst het weekeinde in. De AEX-index sloot vrijdag 0,9 procent hoger op 601,62 punten en de MidKap klom 1 procent, tot 879,26 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent. Wall Street eindigde de week in mineur. De Dow-Jonesindex daalde 0,8 procent tot 29.263,48 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent.

De euro was 1,1875 dollar waard, tegenover 1,1859 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 42,69 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 45,32 dollar per vat.