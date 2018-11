Alice en olie onder druk in middaghandel

Gepubliceerd op | Views: 1.404 | Onderwerpen: energie

AMSTERDAM (AFN) - Op de Amsterdamse beurs stonden oliegerelateerde bedrijven en telecombedrijf Altice Europe vrijdag in de middaghandel onder druk. Altice ging een dag eerder ook al stevig omlaag na een teleurstellende handelsupdate. Oliebedrijven hadden te maken met een sterke daling van de olieprijzen. De Europese beursgraadmeters kleurden rood.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de verkorte handelsdag in New York 0,5 lager op 511,74 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 692,34 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent.

Altice Europe sloot opnieuw de rij bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een verlies van dik 10 procent. Het kabel- en telecomconcern raakte donderdag al bijna 12 procent aan beurswaarde kwijt. Grootste stijger was telecomconcern KPN met een winst van 1,8 procent.

Recordproductie

De olieprijzen zakten naar de laagte stand van dit jaar op berichten over een recordproductie van Saudi-Arabië. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 6,2 procent tot 51,25 dollar. Brentolie werd bijna 5 procent goedkoper en kostte 59,50 dollar per vat.

Olie- en gasgigant Shell verloor 3 procent in Amsterdam. Ook elders in Europa gingen de grote oliefondsen omlaag. Zo verloren BP en Total tot 2,7 procent. Bij de middelgrote bedrijven in Amsterdam ging oliedienstverlener SBM Offshore 2,7 procent omlaag.

Black Friday

Elders in de MidKap was PostNL de grootste stijger met een plus van 4,1 procent. De pakketbezorger gaat een drukke periode tegemoet vanwege het uit de VS overgewaaide koopjesfenomeen Black Friday.

Bij de kleinere bedrijven kelderde voedingsmiddelenconcern Wessanen ruim 14 procent na een adviesverlaging door Berenberg. Curetis maakte een koerssprong van bijna 13 procent. De biotechnoloog heeft positieve reacties gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor zijn systeem bij het diagnosticeren van infecties in de onderste luchtwegen.

Renault en Nissan

In Parijs klom Renault 3 procent. De Japanse automaker Nissan liet in de nasleep van de kwestie van de gewipte voorzitter Carlos Ghosn weten de samenwerking met de Franse autofabrikant voort te willen zetten. Volgens persbureau Bloomberg willen de Japanners wel de aandeelhoudersstructuur tussen beide bedrijven herzien.

De euro was 1,1352 dollar waard, tegen 1,1401 dollar een dag eerder.