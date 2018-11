Flybe bevestigt gesprekken met Virgin

Gepubliceerd op | Views: 377

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse regionale luchtvaartmaatschappij Flybe bevestigt dat er gesprekken worden gevoerd met Virgin Atlantic over een verkoop. Op de beurs in Londen schoot Flybe vrijdag omhoog door speculaties over een overname van de onderneming.

Volgens Flybe is Virgin Atlantic een van de partijen waarmee wordt gepraat. Het is niet zeker of er daadwerkelijk een bod gedaan zal worden. Andere partijen die interesse zouden hebben in Flybe zijn volgens Britse media prijsvechter easyJet en het bedrijf Stobart Group, dat zich onder meer bezighoudt met luchthavens.

Flybe worstelt al enige tijd met tegenvallende resultaten en heeft zichzelf te koop gezet. Er werken circa 2300 mensen bij het bedrijf. Het aandeel Flybe noteerde vrijdag aan het begin van de middag een plus van bijna 50 procent op de beurs in Londen.