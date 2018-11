In de Thanksgiving-week worden meestal bewegingen met een laag volume en een lage volatiliteit in het energiecomplex uitgevoerd, maar tot nu toe hebben we in deze door de vakantie ingekorte week niets gezien van het feit dat de ruwe prijzen werden beïnvloed door de verhoogde volatiliteit op de aandelenmarkten en de prijzen van aardgas. ondersteund door voorspellingen van een extreem vroege triple-digit drawdown in het aanbod.