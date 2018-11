'Damrak begint Black Friday met winst'

Gepubliceerd op | Views: 2.162

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt vrijdag iets hoger te beginnen. De andere Europese beurzen zullen naar verwachting eveneens met kleine winsten openen. De aandacht gaat vooral uit naar de Verenigde Staten, waar op deze zogenoemde Black Friday het startschot voor de belangrijke koopjesperiode voor de feestdagen wordt gegeven. Ook in Europa lokken steeds meer retailers op deze dag consumenten met aanbiedingen.

De brexitperikelen blijven ook een punt van aandacht. De Britse premier Theresa May gaat zaterdag naar Brussel om de laatste hand te leggen aan de brexitdeal. Zondag zullen de leiders van alle EU-landen naar verwachting hun handtekeningen zetten onder het akkoord. Spanje dreigt echter de brexitdeal te blokkeren als de EU zich in de kwestie Gibraltar niet in klare taal achter Madrid schaart. Ook blijft het de vraag of May op een meerderheid in het Britse parlement kan rekenen.

Op het Damrak zullen laadpalenfabrikant Alfen en voedingsmiddelenconcern Wessanen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. Kepler Cheuvreux verlaagde zijn aanbeveling voor Alfen en Berenberg werd negatiever over Wessanen.

Renault

De in Amsterdam genoteerde biotechnoloog Curetis heeft positieve reacties gekregen van de Amerikaanse toezichthouder FDA voor het systeem Unyvero bij het diagnosticeren van infecties in de onderste luchtwegen. Er worden nu voorbereidingen getroffen om een vroege goedkeuringsaanvraag in te dienen voor het systeem. In 2019 wordt een besluit van de FDA verwacht.

In Parijs staat Renault in de schijnwerpers. De Japanse automaker Nissan wil, in de nasleep van de kwestie van de gewipte voorzitter Carlos Ghosn, de samenwerking met de Franse autofabrikant herzien. De Japanners zouden graag zien dat de samenwerking meer op basis van gelijken zou worden voortgezet. Renault bezit 43 procent van de aandelen Nissan, terwijl Nissan een belang van 15 procent heeft in Renault.

Europa

De Europese beurzen sloten donderdag lager. De AEX-index leverde 0,6 procent in op 514,10 punten en de MidKap daalde 0,9 procent tot 692,87 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. Londen zakte 1,2 procent. Wall Street was donderdag gesloten vanwege Thanksgiving Day. Vrijdag zijn de New Yorkse beurzen een halve dag open.

De euro was 1,1410 dollar waard, tegen 1,1401 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,5 procent tot 53,28 dollar. Brentolie werd 1 procent goedkoper en kostte 61,98 dollar per vat.