'VS vragen bondgenoten om ban op Huawei'

Europa heeft prachtige bedrijven, die ver gevorderd zijn met de ontwikkeling en uitrol van 5G netwerken. Mijn voorkeur gaat uit naar Nokia (eigen belang), maar Ericson is ook heel sterk. Wij kunnen wat dat betreft best op eigen benen staan en hebben China of USA helemaal niet nodig.

Dat de politiek daar anders over denkt, is wel heel jammer. Door bovengenoemde bedrijven te selecteren, stimuleer je tegelijkertijd de Europese economie. Maar dit soort dingen mag je tegenwoordig niet meer hardop zeggen.