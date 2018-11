Megafusie farmaceuten Pfizer en Allergan

De bedrijven maken gebruik van constructies die mogen.



Het zou echter niet moeten mogen, dus daar zit het probleem, er wordt niets tegen gedaan of heel sporadisch wordt er een keer iets over gezegd en geschreven maar uiteindelijk gebeurt er weer niets of niets van enige invloed en het gepeupel denkt dan weer dat ze in Den Haag daadwerkelijk iets gedaan hebben of in welk land dan ook, die politici zijn allemaal het zelfde, in de zak van de elite, hun hele politieke loopbaan hun hachje veilig stellen voor de toekomst als toppertje bij onder de elite.



En het gepeupel maar meer belasting betalen of voordelen worden terug gedraaid of je gaat er in koopkracht op achteruit of je spaar en pensioengeld wordt verdampt, en uiteindelijk is het iedere keer weer de elite die er beter uit springt en de massa mag blij zijn dan hij/zij slaafs zijn werk mag doen, doet hij/zij vervangen wordt door de automatisering wat zorgt voor meer mega winsten en werkeloos wordt en zo weer een grotere last vormt voor de rest die steeds kleiner wordt die alles op mag hoesten.



De wereldwijde lobby in alle landen voor lagere corporate taxes waar de politiek natuurlijk gehoor aan geeft en vervolgens het volk wat bewerkt moet worden met veel hogere lasten en uiteindelijk blij mag zijn en vreemd zo kunstig psychologisch bewerkt is dat het uiteindelijk slechts de helft is geworden van de lasten verzwaringen.



Bij teveel gemor wordt belachelijk lang en moeilijk over gedaan om ons een keer een paar euro terug te geven, maar halen, dat gaat automatisch.