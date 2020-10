Klanten American Express houden hand op de knip

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - Creditcardverstrekker American Express blijft flink gebukt gaan onder de coronacrisis. Klanten van het bedrijf gaven ook in het derde kwartaal veel minder uit dan gebruikelijk, met als gevolg een fors lagere winst. Toch waren de kwartaalresultaten dit keer niet zo dramatisch als in het tweede kwartaal.

De opbrengsten zakten tot 8,8 miljard dollar, waar een jaar terug nog bijna 11 miljard dollar in de boeken ging. Daarbij moest American Express 665 miljoen dollar opzij zetten voor kredietgeld dat mogelijk nooit meer terugbetaald wordt door financiële problemen bij klanten.

Onder de streep bleef van de inkomsten een winst over van circa 1,1 miljard dollar. Dat is 39 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal kelderde de winst nog met 85 procent.

Een lichtpunt uit de cijfers is dat American Express erin lijkt te slagen om klanten vast te houden. Ondanks de crisis worden er minder creditcardrekeningen opgezegd dan een jaar geleden. De onderneming heeft er de laatste tijd ook alles aan gedaan om klanten te verleiden langer te blijven. American Express biedt zijn kaarthouders bijvoorbeeld allemaal nieuwe voordeeltjes, zoals korting op streamingdiensten en maaltijdbezorging.