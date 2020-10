Staalproductie leunt iets minder op China

BRUSSEL (AFN) - De wereldwijde staalproductie is in september 2,9 procent hoger uitgevallen dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de internationale brancheorganisatie World Steel Association.

De totale productie in september kwam uit op 156,4 miljoen ton staal, net iets meer dan in augustus. China was goed voor 59,2 procent van die productie. Het Chinese aandeel in de mondiale staalproductie loopt al maanden langzaam terug. In mei was China nog goed voor 62 procent van alle staal die wereldwijd geproduceerd werd. Met die trend is goed te zien dat de economieën van andere landen zich herstellen na de harde klap van de coronacrisis.

Na 92,6 megaton die China produceerde was India met 8,5 megaton de op een na grootste producent. Japan volgde met 6,5 megaton. Duitsland is de grootste staalproducent van de Europese Unie met een productie van 3 megaton staal, iets meer dan Italië en Frankrijk tezamen. De Verenigde Staten droeg 5,7 megaton bij aan de wereldwijde staalproductie.