Bedrijfsresultaten stuwen Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen vonden vrijdag de weg omhoog na een kwakkelend begin van de handelsdag. Sterke kwartaalresultaten van grote Europese bedrijven als Daimler en Barclays zorgden voor optimisme op de beursvloeren. Op het Damrak gaven verlichtingsbedrijf Signify, vastgoedfonds Wereldhave en beddenverkoper Beter Bed een kijkje in de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 555,64 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 827,75 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 1,4 procent aan.

Olie- en gasconcern Shell ging aan kop in de AEX met een winst van 3,4 procent. ABN AMRO profiteerde van een koopadvies van Goldman Sachs en volgde met een plus van 3,3 procent. De chipbedrijven ASMI en ASML behoorden tot de staartgroep, met verliezen van respectievelijk 1,1 procent en 0,6 procent, na een teleurstellend kwartaalbericht van de Amerikaanse chipreus Intel. Levensmiddelenconcern Unilever kampte met een adviesverlaging door Investec en daalde 0,9 procent.

Daimler

In de MidKap verloor Signify 0,6 procent. Het verlichtingsbedrijf behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan een jaar geleden, dankzij de overname van het Amerikaanse Cooper. Exclusief de overname daalde de omzet ruim 8 procent. Bij de kleinere bedrijven werd vastgoedfonds Wereldhave 15 procent meer waard na een verhoging van de winstverwachting. Beddenverkoper Beter Bed zakte 3 procent op de lokale markt ondanks sterke omzetcijfers en een forse groei van het orderboek.

Daimler won 1,7 procent in Frankfurt. Het Duitse autoconcern verkocht afgelopen kwartaal minder auto's, maar boekte meer winst dankzij kostenbesparingen. Het moederbedrijf van Mercedes-Benz profiteerde ervan dat de Chinese economie herstelde van de coronacrisis en verhoogde de winstverwachting. Barclays klom 6 procent in Londen dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Britse bank.

Renault

In Parijs steeg Renault 2 procent. De Franse automaker heeft naar eigen zeggen een sterk derde kwartaal achter de rug, mede dankzij de stijgende verkoop van elektrische auto's. Ook de kwartaalcijfers van de Franse cosmeticagigant L'Oréal (plus 1,4 procent) vielen in de smaak. Het Franse luxeconcern Kering, dat ook met cijfers kwam, daalde 2,5 procent.

De euro was 1,1851 dollar waard, tegen 1,1831 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 40,67 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 42,53 dollar per vat.