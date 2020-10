Samenwerking Philips en Singapore General Hospital

AMSTERDAM (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips en Singapore General Hospital (SGH) gaan samenwerken om sneller ziektediagnoses te kunnen stellen. De organisaties willen volledig digitaal te gaan werken in het onderzoek naar ziekteprocessen in weefsels. Dat doen ze met behulp van kunstmatige intelligentie. Ze verwachten dat de productiviteit van de staf dan met 7 procent kan worden verhoogd. Het moet ook helpen bij de diagnose van kanker.

Philips-systemen spelen een grote rol in het onderzoek dat wordt ondergebracht in het Singapore General Hospital Digital and Computational Pathology Center of Excellence.

Financiële details over de samenwerking zijn niet bekendgemaakt.