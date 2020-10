Aedifica haalt ruim 459 miljoen euro op met claimemissie

BRUSSEL (AFN) - Aedifica haalt in totaal ruim 459 miljoen euro op met de aangekondigde claimemissie van het zorgvastgoedbedrijf. Topman Stefaan Gielens laat weten zeer tevreden te zijn met het resultaat. "Bovendien is dit de grootste kapitaalverhoging die ooit door een Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap werd uitgevoerd", stelt hij.

Tijdens een speciale inschrijvingsperiode werd door beleggers ingetekend op meer dan 4,6 miljoen aandelen, goed voor 83,50 euro per stuk. De resterende 899.352 aandelen van de emissie heeft Aedifica via een private plaatsing aan de man gebracht.

De normale handel in het aandeel Aedifica werd vrijdag bij beursopening op verzoek van het bedrijf geschorst, in afwachting van de resultaten van de kapitaalverhoging. Nu die fase succesvol is afgesloten, heeft Aedifica gevraagd om de schorsing weer op te heffen.