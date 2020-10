Moederbedrijf MediaMarkt verkoopt veel meer via internet

DÜSSELDORF (AFN/BLOOMBERG) - Het Duitse winkelconcern Ceconomy, het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn, heeft het boekjaar sterk afgesloten. De winst was veel groter dan verwacht en dat kwam mede doordat de omzet de afgelopen periode met 10 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Via internet werd ruim de helft meer verkocht.

Ceconomy hield na het boekjaar 230 miljoen euro winst over onder de streep, op een omzet van 20,8 miljard euro. Die omzet viel wel 2 procent lager uit dan vorig jaar maar door de coronapandemie waren winkels eerder dit jaar zes weken gesloten.

Volgens het Duitse concern zet de groei door in het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar. "Uiteraard blijven onzekerheden rond het coronavirus en de rest de economische vooruitzichten bestaan", zegt topman Bernhard Düttmann.

Eerder deze maand werd bekend dat Ceconomy werkt aan een reorganisatie, waardoor bij MediaMarkt en zusterketen Saturn mogelijk duizenden banen worden geschrapt. Het bedrijf komt hierover op 15 december met een update.