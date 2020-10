Renault sterker in derde kwartaal door verkoop elektrische auto's

"Door de coronapandemie moest het bedrijf eerder dit jaar fabrieken en showrooms een tijd sluiten. Ook heeft Renault last van problemen bij partner Nissan ..."Nou, dat is niet het enige probleem bij Renault, zie linkje:Het is dan wel een berichtje van jaren geleden, maar de kwaliteit is niet verbeterd volgens forums met huidige klachten. Vooral electronica is een punt, en laat een electrische auto nou nét vol zitten met electronica....