'Nipte openingswinst voor Beursplein 5'

quote: Afdeling inkoop schreef op 23 oktober 2020 08:59:

Gewoon groen vandaag. Trump heeft wederom vannacht gezegd het coronavirus volledig onder controle is. Het duurt slechts een paar weken voordat van vaccins ruim beschikbaar.



Als Trump niet herkozen wordt stortten de beurzen inderdaad het ravijn in. De nieuwe beleggertjes zijn Trump stemmers en enthousiastelingen.

Gewoon groen vandaag. Trump heeft wederom vannacht gezegd het coronavirus volledig onder controle is. Het duurt slechts een paar weken voordat van vaccins ruim beschikbaar.Als Trump niet herkozen wordt stortten de beurzen inderdaad het ravijn in. De nieuwe beleggertjes zijn Trump stemmers en enthousiastelingen.

Ik zie dat de afdeling inkoop al hersenspoeld is door Trump. Gaat goed daar? Het kaartenhuis VS stort vanzelf in. Trump maakt het alleen sneller.