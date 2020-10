Nikkei eindigt week met kleine winst

TOKIO (AFN) - De Japanse aandelenbeurs is vrijdag met een kleine winst geëindigd. Beleggers trokken zich op aan de licht hogere slotstanden op Wall Street, waar de stemming werd gesteund door de hoop op een akkoord in Washington over een nieuw coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie. De andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten een gemengd beeld zien.

De Nikkei in Tokio ging met een plus van 0,2 procent het weekeinde in op 23.516,59 punten. De Japanse chipbedrijven stonden onder druk na een tegenvallend kwartaalbericht van de Amerikaanse chipreus Intel, die in de nabeurshandel op Wall Street flink lager werd gezet. Chiptester Advantest zakte 1,1 procent en chipapparatuurmaker Tokyo Electron daalde 2,7 procent. Nexon werd 17,2 procent meer waard. Volgens mediaberichten zal de ontwikkelaar van internetspelletjes mogelijk FamilyMart vervangen in de Nikkei.

In Shanghai leed de beurs een tussentijds verlies van 0,3 procent en de Hang Seng-index in Hongkong dikte 0,5 procent aan. De Kospi in Seoul won 0,2 procent. De Zuid-Koreaanse chipmakers Samsung en SK Hynix hadden weinig last van de teleurstellende resultaten van concurrent Intel en stegen respectievelijk 0,2 procent en 1,4 procent. De Australische All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent.