'Orderboek Beter Bed nog nooit zo goed gevuld'

Er loopt nog steeds een lening tegen 30% rente.



Een bericht uit juli 2020:



Beter Bed wil proberen de terugbetaling van een lening aan enkele grootaandeelhouders uit te stellen, vanwege onzekerheid over de coronacrisis. Dit schreef Het Financieele Dagblad dinsdag



De CEO van de matrassenspecialist John Kruijssen verwacht dat de aandeelhouders “op de juiste manier” zullen reageren op zijn verzoek.



Hij gaf in de krant aan dat de liquiditeit toereikend is om af te lossen, maar dat geld binnenboord wil houden, omdat hij niet weet wat er gaat gebeuren.



Een van de leningverstrekkers, investeringsmaatschappij Teslin, laat bij monde van fondsmanager Jan-Jaap Bongers aan het FD weten begrip te hebben voor het verzoek, maar ook dat hij liever ziet dat wordt afgelost.



De vervaldatum ligt vooralsnog in juli.



Vorig jaar zomer gaven drie aandeelhouders Beter Bed een lening van 7 miljoen euro, tegen een rente van 30 procent. De reden voor dat hoge percentage is dat de Udense slaapspecialist op dat moment in een uiterst netelige positie zat. Na een verlies van 23 miljoen in 2018, steeg de schuldenpositie en ontstonden er liquiditeitsproblemen. Veel was terug te herleiden tot een Duitse dochter, die verwikkeld raakte in een rel over vermeend giftige matrassen, en het missen van verkooptrends.



Kruijssen wilde in de krant niet vooruitlopen op uiteindelijke afspraken, maar duidelijk is dat bij een eventueel uitstel van terugbetaling stevig onderhandeld zal moeten worden over nieuwe voorwaarden.