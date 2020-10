Wereldhave positiever na ophalen groter deel van de huur

AMSTERDAM (AFN) - Winkelvastgoedfonds Wereldhave is wat positiever geworden over dit jaar. In het afgelopen kwartaal werd 93 procent van alle huur betaald, ruim meer dan de 82 procent die tot nu toe over de maanden april tot en met juni binnenkwam. Het aantal bezoekers van de winkelcentra van Wereldhave nam ook in de derde periode weer geleidelijk aan toe, maar de afgelopen weken kwam daar door nieuwe coronamaatregelen de klad weer in.

In de eerste negen maanden kwam er netto 101,7 miljoen euro aan huur binnen, ruim een vijfde minder dan een jaar eerder. Over het eerste halfjaar waren de huurinkomsten nog meer dan een kwart lager dan in dezelfde periode in 2019. Met name in Frankrijk komt minder huur binnen bij Wereldhave, in Nederland en België gaat het om slechts enkele procenten.

Juist die Franse tak probeert Wereldhave van de hand te doen. De voortgang daarmee komt volgens het bedrijf niet in gevaar. Ook in Nederland, waar Wereldhave een deel van zijn winkelcentra in de verkoop wil zetten, verbetert de vastgoedmarkt. De verkoop van de niet-kernactiviteiten in Nederland kan daardoor voor eind volgend jaar afgerond zijn, verwacht Wereldhave nu.

Diversere winkelcentra

De opbrengsten van de verkopen in Nederland en Frankrijk wil Wereldhave gebruiken om zijn resterende winkelcentra diverser te maken. Zo moeten er meer horeca en andere zaken als fitnesscentra en ondernemingen die zich met gezondheid bezighouden in de centra komen. Die strategie met de naam LifeCentral wordt volgens Wereldhave zelfs versneld door de coronapandemie.

Omdat er meer huur binnenkomt dan verwacht, de rentekosten iets lager uitvielen na het oversluiten van een kredietfaciliteit in België, er nieuwe huurovereenkomsten werden gesloten en er flink in de kosten gesneden is, verhoogde Wereldhave zijn winstverwachting voor 2020. Eerder ging het vastgoedfonds uit van een winst tussen de 1,70 en 1,90 euro per aandeel volgens de EPRA-boekhoudmethode. Dat is nu tussen de 1,90 en 2,10 euro geworden.