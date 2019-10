Winstgroei voor betalingsbedrijf PayPal

Gepubliceerd op | Views: 191

SAN JOSE (AFN/BLOOMBERG) - Betalingsbedrijf PayPal heeft de winst in het derde kwartaal zien groeien. Ook de omzet dikte aan. De onderneming verwerkte in het kwartaal voor het eerst meer dan 1 miljard transacties per maand, zo bleek woensdag uit een handelsbericht.

PayPal zette een winst in de boeken van 462 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 436 miljoen dollar. De opbrengsten stegen van bijna 3,7 miljard dollar naar bijna 4,4 miljard dollar. In de verslagperiode werden 9,8 miljoen nieuwe accounts toegevoegd. Het totale aantal actieve accounts is momenteel 295 miljoen. Het totale betalingsvolume steeg van 143 miljard dollar naar 179 miljard dollar. Dat is meer dan kenners hadden voorzien.

Het bedrijf scherpte wel zijn omzetprognose voor het hele jaar aan, naar een bandbreedte van 17,7 miljard dollar tot 17,76 miljard dollar. Eerder werd nog gesproken van een omzet tussen de 17,6 miljard dollar tot 17,8 miljard dollar.

PayPal gaf nog geen prognose voor de omzet komend jaar. Die wordt op korte termijn verwacht. Marktvorsers letten daar scherp op, omdat het meer duiding geeft van het verlies van eBay als klant. De internethandelaar kondigde vorig jaar aan, na een lange relatie met PayPal, als klant voor betalingsdienstverlening naar het Nederlandse Adyen.