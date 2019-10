Automaker Ford snijdt in winstverwachting

Gepubliceerd op | Views: 365 | Onderwerpen: autoindustrie

DEARBORN (AFN) - De Amerikaanse autobouwer Ford heeft zijn winstverwachting voor heel het jaar verlaagd. Dat komt onder meer doordat de verkopen in China tegenvallen. Ook hogere uitgaven om auto's aan de man te brengen in de Verenigde Staten drukken op de prestaties.

Ford rekent nu op een bedrijfsresultaat (ebit) tussen de 6,5 miljard dollar en 7 miljard dollar. Eerder sprak de onderneming nog over een bandbreedte van 7 miljard dollar tot 7,5 miljard dollar.

In het derde kwartaal kelderde de winst van Ford met 60 procent tot 425 miljoen dollar. In dat cijfer is een herstructureringslast meegenomen van 1,5 miljard dollar. De opbrengsten namen met 2 procent af tot 37 miljard dollar. Dat kwam vooral door de mislukte lancering van de nieuwe Ford Explorer SUV. Door kwaliteitsproblemen werden leveringen aan dealers gestaakt.