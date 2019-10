Omzetgroei voor betalingsdienstverlener Worldline

Gepubliceerd op | Views: 228

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Betalingsdienstverliener Worldline heeft de omzet in het derde kwartaal zien groeien. Dat kwam woensdag naar voren uit een handelsbericht van de Franse onderneming, die vasthield aan zijn doelstellingen voor heel het boekjaar.

Worldline zette een omzet van 589,3 miljoen euro in de boeken. Dat is 7,1 procent meer dan een jaar eerder. Bij alle drie de takken van de onderneming, Merchant Services, Financial Services en Mobility & e-Transactional Services, was sprake van flinke groei. Bij Merchant Services versnelde deze.

Op autonome basis was over de eerste negen maanden van het jaar sprake van een omzetgroei met 6,7 procent tot ruim 1,7 miljard euro. Worldline herhaalde zijn jaarprognose, waarbij het rekent op een autonome omzetgroei tussen de 6 procent en 8 procent. Ook de verwachting voor onder meer de vrije kasstroom bleef gehandhaafd.

Worldline is in dezelfde tak actief als het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Adyen.