'Prosus-link in waardedaling Takeaway'

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De recente daling van de aandelenkoers van maaltijdbestelbedrijf Takeaway kan worden gelinkt aan een onderneming die banden heeft met Prosus, de rivaliserende bieder op het Britse maaltijdbestelbedrijf Just Eat. Door de waardedaling van het aandeel Takeaway valt namelijk ook het bod van het Nederlandse bedrijf op de Britten, dat volledig in aandelen is, lager uit. Dat constateert een investeerder in zowel Takeaway als Just Eat.

Takeaway kondigde recent aan Just Eat over te nemen. Na de bekendmaking van het bod zei grootaandeelhouder Delivery Hero van Takeaway dat het 3 miljoen aandelen ging verkopen. Daarop daalde de koers van Takeaway. De grootste aandeelhouder van Delivery Hero is Prosus. Dat technologieconcern deed kort geleden een eigen bod op Just Eat.

Aandeelhouder Cat Rock, dat een belang van 5,6 procent heeft in Takeaway en ongeveer 3 procent in Just Eat, reageerde fel. "Het is absoluut noodzakelijk dat elke entiteit die verband houdt met Prosus, inclusief Delivery Hero, onmiddellijk stopt met marktacties die de effectieve waarde van de concurrerende biedingen verstoren voor de duur van de biedingsperiode", zo liet het weten in een verklaring. Het wil concreet dat Delivery Hero stopt met de verkoop van Takeaway-aandelen, waardoor de koers niet meer gedrukt wordt.

Een woordvoerder van Prosus stelde dat Delivery Hero een onafhankelijk bedrijf is, dat zijn eigen beslissingen maakt wat betreft zijn deelneming in Takeaway. Een zegsvrouw van Delivery Hero zei dat de onderneming winst wil behalen op de verkoop, in plaats van de waarde van het aandeel te verlagen. Ze wilde verder geen commentaar geven. Takeaway wilde niet reageren.