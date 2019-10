Gepubliceerd op | Views: 599

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het bod dat techinvesteerder Prosus deed op maaltijdbezorgbedrijf Just Eat is te laag. Dat vindt Aberdeen Standerd Investment. Volgens de investeerder, met een belang van 5,2 procent in Just Eat, moet Prosus met een beduidend hoger bod op de proppen komen.

Prosus, dat vorige maand een beursnotering kreeg aan het Damrak, heeft omgerekend zo'n 5,7 miljard euro over voor Just Eat. Volgens Aberdeen wordt met het bod Just Eat stevig ondergewaardeerd. Het bod zou met zeker 20 procent moeten worden opgehoogd.

Cat Rock Capital Management zei eerder geen voorstander te zijn van het bod van Prosus. De investeerder is van mening dat een fusie van het bedrijf met Takeaway meer waarde biedt. Cat Rock heeft een belang van ongeveer 3 procent in Just Eat.