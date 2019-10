Fors meer winst voor Marel

Gepubliceerd op | Views: 533

AMSTERDAM (AFN) - De IJslandse fabrikant van vlees- en visverwerkende machines Marel heeft het derde kwartaal van het jaar afgesloten met fors meer winst op een hogere omzet. De onderneming, die ook in Amsterdam een notering heeft, profiteerde naar eigen zeggen van de eerdere uitrol van hightech apparatuur en software voor slimme verwerking van producten.

De omzet van Marel kwam uit op 312,5 miljoen euro, tegen 282 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een winst van 33,4 miljoen euro. Dat was na het derde kwartaal in 2018 nog 26,7 miljoen euro.

In het orderboek van de IJslanders zat voor 431,9 miljoen euro aan opdrachten. Dat was een kwartaal eerder nog 459,4 miljoen euro. Volgens Marel zorgen handelsbeperkingen en geopolitieke onzekerheden er voor dat bedrijven trager zijn met het nemen van beslissingen over investeringen.