'Onderzoek naar baggeraar DEME om smeergeld'

BRUSSEL (AFN/BELGA) - De Belgische autoriteiten onderzoeken of mensen aan de top van baggeraar DEME zich schuldig hebben gemaakt aan omkoping om een contract binnen te halen in een Russische haven. Dat blijkt uit documenten die de Britse zakenkrant Financial Times inzag.

Het gaat om een contract voor het baggeren van een haventerminal in Sabetta, in het noorden van Rusland, tussen 2014 en 2017. In de documenten staat volgens de krant vermeld dat DEME met smeergeld het lucratieve baggercontract voor de Russische haven binnenhaalde en een reeks fictieve bedrijven gebruikte om het geld dat daarvoor werd gebruikt wit te wassen.

Alain Bernard, die in januari opstapte als topman maar wel aanbleef als bestuurder, wordt in het onderzoek genoemd als een van vier toplui die direct betrokken zouden zijn bij de criminele activiteit. DEME zou aan twee personen in totaal 8,4 miljoen euro smeergeld hebben betaald.

Een woordvoerster van DEME gaf aan de Financial Times te kennen dat ze geen commentaar kon geven op de zaak omdat het onderzoek nog aan de gang is en dit vertrouwelijk is. DEME maakt deel uit van de Antwerpse holding Ackermans & Van Haaren.