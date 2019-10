Google haalt bakzeil om Philips-patent

Gepubliceerd op | Views: 195

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - Een geschil over een patent tussen de Amerikaanse techreus Google, onderdeel van Alphabet, en zorgtechnologieconcern Philips wordt geen nieuw leven ingeblazen. Het Amerikaans Hof van Beroep voor het federale circuit oordeelde dat de zaak, die betrekking heeft op een patent voor de overdracht van audio, niet opnieuw zal worden behandeld. Dat bleek uit documenten.

Met die beslissing sluit het hof aan bij een eerdere beslissing van het patentbureau. Dat oordeelde eerder dat Google niet over de brug gekomen was met bewijzen dat het patent van Philips betrekking had op reeds bestaande ideeën.