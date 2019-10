Wat ik al tijden verwacht, Veghelse oorlog om zakelijke klanten gaat nu pas echt op stoom komen ;-) Waar Sligro aan het uitbreiden is (bv. België) met nieuwe groothandelswinkels, gaat de buurman Jumbo (die ook Sligro juridisch aanvecht) nu nog meer de aanval openen i.z. direct leveren aan de zakelijke markt klanten.Te verwachten ontwikkeling, zeker nu het er meer en meer op wijst dat juist de logistieke veranderingen in de zakelijke markt plaatsvinden. Steeds minder zakelijke klanten gaan naar die fysieke zaken (de parkeer plaatsen steeds leger) en doen meer digitaal en met levering op de zaak.Waar heb je dan straks nog groothandels voor nodig? Als de zakelijke klant gewoon bij dit soort adressen gaat bestellen, en puur naar het gemak en de kostprijs kijken. Reken maar dat Jumbo weet hoe die klanten welke prijs te berekenen. Het lijkt er bijna op alsof ik baat heb om dit aandeel naar beneden te schrijven? Nee dus, geen belang ! Echter je ziet/voelt de veranderingen snel plaatsvinden. Bv. is het risico op een file, zo voor de verkoper en niet voor de zakelijke klant. Ik geef maar aan, logistiek juist waar Sligro nu problemen mee heeft, wordt juist voor dit soort klanten veel belangrijker. Jumbo is ergens zo ook een moderne groothandel aan het worden. Bediend dus particulier en zakelijk. En anderen zullen echt wel volgen. Kijk wat AH met Bol.com voor een logistieke kennis in huis heeft. Als foodservice ook meer en meer qua levering buiten de winkels om gaat plaatsvinden, kan het wel eens heel hard gaan. Onlangs een Engelse documentaire gezien over de toekomstige supermarkt/groothandel/levensmiddelen handel enz. Het had alles weg van juist zo'n Bol.com bedrijf dan van een oude vertrouwde supermarkt. Vrijwel alles digitaal en geautomatiseerd.Ik ben ook geen gefrustreerde Sligro klant of oud medewerker voor ze over dit soort stukjes ook die opmerking gaan maken ;-)