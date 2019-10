Consumentenvertrouwen eurozone iets gedaald

Gepubliceerd op | Views: 366 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen, Europa

BRUSSEL (AFN) - Consumenten in de eurozone waren in oktober negatiever dan een maand ervoor. Dat blijkt uit een voorlopig cijfer van de Europese Commissie.

De graadmeter waarmee de commissie het vertrouwen meet ging naar een stand van min 7,6, tegenover een stand van min 6,5 in september. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van min 6,8.

Kenners van ING benadrukten dat het vertrouwen is gedaald naar het laagste punt dit jaar. Daarbij vragen de economen zich af of consumenten, zo kort voor de feestdagen, straks wel bereid zullen zijn daarvoor de nodige aankopen te zullen doen. Evengoed blijven de inkomens op peil, wat weer in het voordeel spreekt van de feestdagenuitgaven.