'Wall Street licht lager na cijferdrukte'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag een licht lagere opening tegemoet te gaan, nadat enkele zwaargewichten van Wall Street de boeken hebben geopend. Onder andere vliegtuigbouwer Boeing en graafmachinemaker Caterpillar presenteerden hun kwartaalcijfers.

Caterpillar verlaagde zijn vooruitzicht voor de winst voor de rest van het jaar, wegens tegenvallende vraag naar zijn materieel. Prestaties van 's werelds grootste fabrikant van machines voor mijnbouw en de bouw worden vaak gezien als graadmeter voor de mondiale economie.

Boeing zag zijn winst in de het derde kwartaal halveren. Het luchtvaartconcern voelde andermaal dat zijn vliegtuigtype 737 MAX aan de grond moet blijven, na de twee dodelijke crashes met het toestel in korte tijd. Eerder deze week stuurde het bedrijf zijn directeur voor de commerciële vliegtuigtak de laan uit.

Virtuele munt

Chipmaker Texas Instruments kwam met zwakke vooruitzichten voor het laatste kwartaal van het jaar en lijkt lager te openen. Ook branchegenoten AMD, Intel, NXP en Qualcomm stonden voorbeurs op verlies.

Eli Lilly keek juist positiever vooruit, nadat de sterke verkoop van relatief nieuwe medicijnen voor een hogere winst en omzet hadden gezorgd. Andere bedrijven die met cijfers kwamen, waren defensie- en luchtvaartbedrijf General Dynamic en fastfoodketen Chipotle.

Facebook weet om een andere reden de aandacht op zich gericht. Topman Mark Zuckerberg verdedigt woensdag ten overstaan van een commissie van het Huis van Afgevaardigden zijn plannen voor de virtuele munt libra.

Lager gesloten

Op het handelsfront liet de Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, doorschemeren dat het Witte Huis wil afzien van importheffingen op auto's uit de Europese Unie. In plaats daarvan zouden nieuwe handelsgesprekken met Brussel moeten komen. Verder houden beleggers de ontwikkelingen rond de brexit in de gaten.

Dinsdag sloten belangrijkste Amerikaanse aandelenbeurzen lager. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 26.788,10 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,4 procent tot 2995,99 punten. Technologiebeurs Nasdaq speelde 0,7 procent kwijt tot 8104,30 punten.