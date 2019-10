Gepubliceerd op | Views: 436

CARY (AFN) - Investeringsfonds Cerberus Capital management overweegt farmaceut Covis Pharma van de hand te doen. Dat schrijft persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Mogelijk brengt het bedrijf 800 miljoen dollar op.

Covis is een gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf dat zich richt op longziektes, allergieën, hart- en vaatziekten, maag- en darmziekten en aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel. Het bedrijf is sinds 2011 door Cerberus opgebouwd door een series overnames. In 2015 verkocht Covis al eens een productenportfolio ter waarde van 1,2 miljard dollar.