'Opbrengsten en winst Signify omlaag'

AMSTERDAM (AFN) - Verlichtingsbedrijf Signify heeft in het derde kwartaal naar verwachting een lagere omzet in de boeken gezet ten opzichte van een jaar eerder. Ook de winstgevendheid toont waarschijnlijk een verslechtering. Het voormalige Philips Lighting worstelt met de aanhoudende krimp van de traditionele lampenmarkt.

Signify maakt vrijdag zijn kwartaalcijfers bekend. Volgens een analistenconsensus die Signify op de eigen website heeft geplaatst, komt de omzet uit op ruim 1,55 miljard euro. In het tweede kwartaal van 2018 was dit nog ruim 1,59 miljard euro. Dat betekent een daling van de omzet op vergelijkbare basis met 4 procent, ramen de marktkenners. Dat komt door de neergang van bijna 26 procent bij de lampentak. Bij de andere onderdelen rekenen de analisten op groei.

Signify streeft in heel 2019 naar een vergelijkbare omzetgroei tussen de 2 en 5 procent voor zijn groeidivisies: led-, professionele en thuisverlichting. In het tweede kwartaal lukte het Signify niet om dat te halen. Topman Éric Rondolat weet de groeikrimp aan de vertraging van de Europese economie maar was "vol vertrouwen" dat Signify alsnog aan zijn jaarverwachtingen kan voldoen. Bij de lampentak gaat het bedrijf uit van een krimp tussen de 21 en 24 procent in 2019.

Minder winst voorspeld

Op het vlak van winstgevendheid wordt er een verslechtering voorspeld door de consensus. Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) ramen de analisten op 175 miljoen euro, tegen 191 miljoen euro een jaar eerder. De nettowinst wordt in doorsnee geraamd op 79 miljoen euro, van 93 miljoen euro een jaar terug. De winstcijfers van vorig jaar zijn niet bijgewerkt voor de effecten van de nieuwe boekhoudkundige regels IFRS 16 en zijn dus niet helemaal vergelijkbaar met de consensus. De winstmarge bedraagt waarschijnlijk 11,3 procent. Dat valt wel binnen de doelstelling van het bedrijf die tussen de 11 en 13 procent ligt.

Analisten van ING houden rekening mee met een neerwaartse bijstelling van de winstmarge bij de handelsupdate van Signify. De verzwakking van de wereldwijde economie moet de tak voor professionele verlichting van Signify raken, redeneren de marktvorsers. Daardoor komt de winstmarge waarschijnlijk lager uit dan voorspeld door de consensus en wordt het moeilijk om de beoogde bandbreedte voor de marge te behalen.

Signify deed een miljardenovername in de Verenigde Staten. Het verlichtingsbedrijf nam het Amerikaanse Cooper Lighting Solutions over. De twee bedrijven zijn samen beter in staat om te profiteren van de sterk groeiende markt voor professionele verlichting in Noord-Amerika.