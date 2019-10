Vicevoorzitter Osram is tegen bod AMS

Gepubliceerd op | Views: 291

MÜNCHEN (AFN/BLOOMBERG) - Een hoge commissaris van Osram Licht is tegen een overname van het Duitse verlichtingsconcern door de Oostenrijkse sensormaker AMS. Volgens vicevoorzitter Klaus Abel is AMS niet het "witte paard" waarop Osram zit te wachten. Hij vreest dat de herstructureringsplannen waar de onderneming aan werkt onder AMS in het geding zouden kunnen komen.

Abel, die ook bestuurder is van vakbond IG Metall, claimt daarnaast dat AMS met zijn bod momenteel de Duitse regels voor overnames probeert te omzeilen. Het bedrijf besloot vorige week om zijn oude bod op Osram nieuw leven in te blazen, nadat twee rivaliserende partijen lieten weten toch af te zien van een bod.

Abel wijst erop dat de wet voorschrijft dat een geïnteresseerde partij formeel toestemming moet vragen aan het management van een overnameprooi, als de jager een nieuw bod wil uitbrengen binnen een jaar na de afwijzing van een eerste poging. Hierover heeft hij ook financiële toezichthouder Bafin geïnformeerd.

Een bod van in totaal 4 miljard euro van AMS werd eerder door niet genoeg aandeelhouders van Osram geaccepteerd om de drempel van 62,5 procent te halen. Met 51,6 procent van de aandelen kreeg AMS wel een meerderheid achter zich. Daarom heeft AMS nu de voorwaarden voor het slagen van de deal wat verlaagd. Technisch gezien is er dus sprake van een nieuw bod.