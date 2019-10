'Heineken precies zoals verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 458 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De cijfers van Heineken over het biervolume zijn precies zoals verwacht. Dat constateren analisten van RBC na een eerste blik op de resultaten. Verder kwam de lichte bijstelling van de operationele winstverwachting al naar voren in de consensus die in aanloop naar de cijfers werd gepubliceerd, aldus de kenners, die een sectorperform-advies hanteren op de brouwer.

"Het is enigszins negatief, maar niet bepaald een schok", aldus de marktvorsers over de bijgestelde winstverwachting. De groei van de operationele winst van Heineken komt dit jaar naar verwachting uit op ongeveer 4 procent, waar eerder nog werd gesproken van groei om en nabij de 5 procent. "De doorsnee verwachting in de markt lag al op 4 procent", zo weet RBC.

Een analist van KBC spreekt van een "iets conservatievere toon" over de verwachte operationele winst, maar houdt vertrouwen in het aandeel vanwege onder meer de langetermijngroeiverwachtingen, met name in opkomende markten.

Adviezen

ING is positief over de handelsupdate. De totale biervolumes waren in lijn der verwachtingen. De specificering van het winstdoel en de eerste glimp op de bierverkopen in China na de deal met CR Beer waren het interessantst.

KBC houdt vast aan het accumulate-advies met een koersdoel van 105 euro. ING heeft het aandeel op hold staan met een koersdoel van 75,47 euro. Heineken zakte omstreeks 09.40 uur 1,7 procent in de AEX tot 95,04 euro.