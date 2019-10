'Resultaat AkzoNobel minder dan verwacht'

Gepubliceerd op | Views: 639

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De kwartaalcijfers van verfmaker AkzoNobel bleven achter bij de verwachtingen. Een extra aandeleninkoopprogramma kan echter mogelijk helpen de aandelenkoers te ondersteunen. Dat stellen analisten van Baader (hold) in een reactie.

De neergang van het verkoopvolume van verf werd gecompenseerd door hogere prijzen. De marktvorsers twijfelen echter of AkzoNobel die hogere prijzen kan blijven vragen zonder marktaandeel in te leveren. Bovendien bieden de verslechterende wereldwijde economische omstandigheden ook voor AkzoNobel geen goede vooruitzichten.

Analisten van KBC Securities noemen de resultaten van AkzoNobel 'aan de lichte kant'. Ze wijzen erop dat een deel van de winststijging het gevolg is van een eenmalige bate door een afstoting. Die is echter niet verder gespecificeerd waardoor het effect moeilijk te peilen is. KBC heeft een hold-advies met een koersdoel van 85 euro.

Omzet beter dan verwacht

ING-kenners wijzen erop dat de omzet beter dan verwacht was, maar dat de winst per aandeel juist tegenviel. Het nieuwe aandeleninkoopprogramma is met 500 miljoen euro wat aan de kleine kant, menen zij. Dat zou erop kunnen wijzen dat AkzoNobel meer geld aan overnames wil uitgaven. ING heeft een hold-advies met een koersdoel van 80 euro.

Het aandeel AkzoNobel stond woensdag rond 09.40 uur 0,4 procent hoger op 81,92 euro.