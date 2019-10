'Aandeelhouder wil fusie Bankia en ING'

Gepubliceerd op | Views: 2.381

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Bankia-aandeelhouder Artisan Partners Asset Management wil dat de Spaanse bank fuseert met ING in plaats van met Banco Sabadell. Dat zegt de investeerder tegen het Spaanse zakenmedium Expansión.

Artisan heeft zijn plan en zijn weerstand tegen een fusie met Sabadell kenbaar gemaakt bij de grootste Bankia-aandeelhouder en het bestuur van de Spaanse bank. Artisan denkt dat een samengaan met Sabadell de positie van Bankia verzwakt omdat Sabadell een slechtere kapitaalpositie heeft en niets toevoegt op het gebied van technologie.

Artisan heeft ongeveer 3 procent van de aandelen in Bankia in handen. De investeerder heeft daarnaast een belang van zo'n 5 procent in ING.