ABB voelt onrustige wereldeconomie

BASEL (AFN) - Het Zweeds-Zwitserse technologieconcern ABB heeft de orders voor robotica en automatiseringsapparatuur in het derde kwartaal zien afnemen. De vertraging van de auto-industrie en de afzwakkende economieën in Europa, de Verenigde Staten en China maakten kopers van de producten voorzichtiger, zo bleek woensdag uit een handelsbericht.

Het totale aantal orders zakte met 1 procent in tot bijna 6,7 miljard dollar. Bij de divisie voor robotica en automatisering was sprake van een krimp met 16 procent. ABB wordt momenteel geleid door Peter Voser, de voormalig topman van Shell die de onderneming klaarstoomt voor zijn opvolger Björn Rosengren. Hij komt in maart aan het roer te staan.

Onder de streep zag ABB de winst terugvallen tot 515 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog 603 miljoen dollar. De daling kwam onder meer door een grote afschrijving op een onderdeel dat wordt verkocht aan het Japanse Hitachi. De omzet van ABB daalde met 3 procent tot 6,9 miljard dollar. ABB herhaalde de doelstellingen voor heel het jaar.