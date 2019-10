Heineken iets voorzichtiger over winst

Gepubliceerd op | Views: 817 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - Heineken heeft zijn winstverwachting bijgesteld. De Nederlandse bierbrouwer ziet "aanhoudende wisselvalligheid" bij de verkopen in een aantal markten waar het actief is. De operationele winst groeit dit jaar naar verwachting met ongeveer 4 procent, waar eerder nog werd gehint op groei van om en nabij de 5 procent.

In het derde kwartaal werd wederom meer bier verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder, toen de bierbrouwer in Europa nog profiteerde van een extreem goede zomer. Het minder gunstige weer werd ruimschoots gecompenseerd door groei in Aziatische markten, waar Heineken al een tijdje flink aan de weg timmert. De totale bierverkopen groeiden exclusief overnames met 2,3 procent tot 64,2 miljoen hectoliter, oftewel 6420 miljoen liter.

De effecten van de minder goede zomer werden vooral gevoeld in eigen land en in Polen, waar de verkopen in vergelijking met een jaar eerder dan ook circa 5 procent daalden. In het Verenigd Koninkrijk werd wel iets meer bier verkocht, onder meer door goede prestaties van de merken Heineken en Birra Moretti. In Italië deed Heineken goede zaken met het Sardijnse biermerk Ichnusa.

Groei in Europa en Azië

De groei van de bierverkopen op eigen kracht in Europa (exclusief Oost-Europa), nog altijd de grootste afzetmarkt, steeg met 1,6 procent. In Azië stegen de verkopen met 13,9 procent, vooral door groei in Vietnam en Cambodja.

In Noord- en Zuid-Amerika was sprake van een min van 0,5 procent. De verkopen in Brazilië zakten weliswaar, maar dat ging vooral over de goedkopere merken. De 'premium'-merken Heineken, Amstel en Devassa groeiden met dubbele cijfers. In de VS had Heineken onder meer last van een tekort aan bierblikje met een inhoud van 24 ounce, ongeveer zo groot als twee gewone blikjes in Nederland.

De nettowinst over de eerste negen maanden van het jaar kwam uit op 1,7 miljard euro. Verdere winst- of omzetcijfers gaf Heineken niet in de kwartaalupdate.