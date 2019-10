'Heineken en Akzo in focus op beurs'

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint woensdag waarschijnlijk licht lager. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine minnen openen. Op het Damrak verwerken beleggers de kwartaalberichten van de AEX-bedrijven Heineken en AkzoNobel. Detacheerder Brunel kwam met een winstalarm.

Aan het brexitfront wacht de Europese Commissie af met wat voor boodschap de Britse premier Boris Johnson komt over de vervolgstappen die hij in gedachten heeft. Het Britse parlement besloot dinsdag af te wijken van het door Johnson gewenste tijdpad voor goedkeuring van het brexitakkoord. De geplande vertrekdatum van 31 oktober lijkt daardoor niet meer haalbaar.

De Europese chipbedrijven staan ook in de belangstelling na een tegenvallend kwartaalbericht van de Amerikaanse chipmaker Texas Instruments. De zwakke vooruitzichten van Texas Instruments voor het lopende kwartaal wakkeren de zorgen aan over het herstel van de wereldwijde vraag naar chips.

AkzoNobel

Verfproducent AkzoNobel voerde afgelopen kwartaal de winst met een bijna een kwart op, vooral dankzij kostenbesparingen. De omzet nam iets toe. Volgens topman Thierry Vanlancker heeft Akzo "goede stappen gezet richting ons doel voor 2020". Akzo kondigde verder aan meer eigen aandelen te gaan kopen. Een nieuw programma met een waarde van 500 miljoen euro moet in de eerste helft van volgend jaar afgerond zijn.

Bierbrouwer Heineken boekte in de eerste negen maanden van het jaar een winst van 1,7 miljard euro. De autonome groei van het biervolume bedroeg in het derde kwartaal 2,3 procent.

TomTom

Detacheerder Brunel kondigde aan te stoppen met het onderdeel Brunel Industrial Services (BIS) in Texas. Volgens de onderneming zijn de activiteiten verlieslatend, vandaar dat de stekker eruit wordt getrokken. Brunel gaf tegelijk een winstalarm.

Ook TomTom blijft in de schijnwerpers staan. De flinke koerssprong van bijna 8 procent van de navigatiespecialist op dinsdag hangt volgens analist Jos Versteeg van InsingerGilissen waarschijnlijk samen met overnamespeculatie. De analist ziet echter niet in wie een voor de hand liggende koper zou kunnen zijn. Persbureau Bloomberg wijt de sprong aan een rapport van zakenbank UBS, waarin de schattingen over de brutomarge werden opgevoerd

Koersen

Logistiek vastgoedbedrijf WDP blijft bij zijn winstverwachting voor heel 2019. Eind september bedroeg de bezettingsgraad bij WDP 97,3 procent. Dat is iets minder dan aan het begin van het jaar.

De euro was 1,1124 dollar waard, tegen 1,1143 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 54,16 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 59,51 dollar per vat.