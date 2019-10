'Grootste koerssprong TomTom sinds mei'

TomTom is het meest ondergewaardeerde en meest groeiwaardige aandeel van Nederland.

Transitie is goed afgerond en TomTom kan weer naar boven kijken als marktleider,

Zes weken geleden stond het aandeel nog op €11,88 na het bericht dat de samenwerking met Microsoft is uitgebreid. TomTom zit in alle toekomstige netwerken als het om zelfstandig vervoer en verkeer gaat, geweldige toekomst perspectieven.



TomTom, strong buy en eerste koersdoel €17,50.