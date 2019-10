WDP herhaalt verwachtingen

Gepubliceerd op | Views: 130

BRUSSEL (AFN) - Logistiek vastgoedbedrijf WDP blijft bij zijn winstverwachting voor heel 2019. Dat kwam woensdag naar voren uit een handelsbericht van de onderneming, die een beursnotering heeft in Brussel en Amsterdam.

WDP rekent op een winst per aandeel, op basis van boekhoudmethode EPRA, van 6,50 euro. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. Op basis van deze prognose voorziet het bedrijf een bruto dividend van 5,20 euro per aandeel voor het huidige boekjaar, uitbetaald in 2020.

In de eerste negen maanden van het jaar behaalde WDP een winst per aandeel van 4,91 euro. Dat was een jaar eerder nog 4,55 euro. Het resultaat kwam concreet uit op 114 miljoen euro. Onder de streep resteerde 232,6 miljoen euro. Dit laatste cijfer is op basis van IFRS.

Eind september bedroeg de bezettingsgraad bij WDP 97,3 procent. Dat is iets minder dan aan het begin van het jaar. WDP kreeg recent toestemming van de aandeelhouders om zijn aandelen in zevenen te splitsen. Dat gaat in op 2 januari 2020. Ook de omvorming naar een NV kreeg groen licht van de aandeelhouders.