'Interesse BlackRock in Intesa bekoeld'

Gepubliceerd op | Views: 499

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De interesse van investeerder BlackRock om een minderheidsbelang te nemen in onderdelen van de Italiaanse bank Intesa Sanpaolo is naar verluidt bekoeld. De partijen zouden het niet eens kunnen worden over verschillende zaken waaronder de prijs, aldus bronnen.

BlackRock zou volgens eerdere berichten een belang overwegen in vermogensbeheerder Eurizon. Daarmee zouden de Amerikanen hun grip in Europa willen verstevigen.

Tijdens gesprekken eerder deze maand kwam onder meer een verschil van inzicht naar voren over de waardering van het Intesa-onderdeel. Dit als gevolg van de recente daling van Italiaanse bankaandelen. Onduidelijk is volgens de ingewijden of de partijen gesprekken zullen hervatten, ook door de onzekerheid over de Italiaanse begrotingsplannen.

De partijen gaven geen commentaar.