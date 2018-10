Restaurants McDonald's doen goede zaken

Gepubliceerd op | Views: 464

OAK BROOK (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Restaurants van de fastfoodketen McDonald's hebben wereldwijd meer menu's, frietjes en hamburgers verkocht. Bestaande vestigingen van de keten zagen hun verkoopcijfers stijgen. Vooral in groeimarkten als China deed de keten goede zaken.

In totaal zette McDonald's over de drie maanden tot en met september een omzet van 5,4 miljard euro in de boeken. Dat is 7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Die daling is vooral te wijten aan de verkoop van een aantal vestigingen aan franchisenemers en ongunstige wisselkoersen. Wanneer die buiten beschouwing worden gelaten, is er volgens McDonald's sprake van 4,2 procent groei.

In eigen land groeide de Amerikaanse multinational minder hard dan analisten hadden verwacht. Klanten in de Verenigde Staten telden per bestelling weliswaar meer geld neer, maar McDonald's kreeg ook te maken met steeds hevigere concurrentie.

Onder de streep hield McDonald's 1,6 miljard dollar over. Dat is minder dan de nettowinst van 2,3 miljard dollar die McDonald's een jaar eerder in de boeken zetten.