Gepubliceerd op | Views: 1.090

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen beginnen dinsdag waarschijnlijk flink lager, in lijn met de forse koersverliezen in Europa en het Verre Oosten. Het sentiment staat ook onder druk door tegenvallende cijfers van zwaargewichten als Caterpillar en 3M, in een stroom aan handelsberichten. Zo openden verder bedrijven als United Technologies, Lockheed Martin en McDonald's de boeken.

Machinebouwer Caterpillar haalde nog nooit zoveel winst in het derde kwartaal. Maar analisten maken zich zorgen om de stijgende kosten bij het bedrijf. Maker van de zelfklevende Post-It memobriefjes 3M is daarnaast negatiever over de winst voor het hele boekjaar. Ongunstige wisselkoersen hebben een grotere impact op het resultaat dan aanvankelijk werd verwacht.

United Technologies heeft zijn financiële verwachtingen juist voor het derde kwartaal op rij naar boven toe bijgesteld. Het industrieconcern maakt onder meer vliegtuigmotoren en -onderdelen en daarmee gaat het momenteel voor de wind. Lockheed Martin, bekend van gevechtsvliegtuig F-35, is eveneens positiever geworden over de winstontwikkeling voor heel het jaar.

McDonald's

McDonald's zag de omzet op vergelijkbare basis groeien. De prestaties op de Amerikaanse thuismarkt vielen tegen, maar werden gecompenseerd door goede verkopen bij de internationale filialen.

Prijsverhogingen hielpen Harley-Davidson om de moeilijke marktomstandigheden en handelsspanningen de baas te blijven. De maker van motorfietsen zag de verkoop op met name zijn thuismarkt in het derde kwartaal wederom stevig terugzakken. Toch gingen de winst en omzet bij het bedrijf omhoog.

Xerox

Ook Xerox gaf een kijkje in de boeken. De kopieermachine- en printerfabrikant heeft de winst en omzet omzet in het derde kwartaal flink zien dalen. Telecomprovider Verizon zag winst en omzet juist stevig toenemen. Bij Paccar, het moederbedrijf van truckbouwer DAF, gingen de resultaten eveneens omhoog. De Amerikaanse luchtvaartsector weet verder de schijnwerpers op zich gericht, na tegenvallende resultaten van JetBlue Airways.

Maandag gingen de beurzen overwegend met verliezen de handel uit. De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 25.317,41 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 2755,88 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq dikte wel 0,3 procent aan, tot 7469,63 punten. Diverse grote techaandelen, waaronder Intel, Facebook, Apple en Amazon, zaten in de lift.