Recordkwartaal Cat ondanks hogere kosten

Perfecte cijfers, de vooruitzichten blijven ongewijzigd goed volgens het management en het aandeel knalt ruim 7% naar beneden.



De conclusie is dat hedgefunds de markt wereldwijd gewoon helemaal naar beneden trekken. De enige oplossing voor al dit geweld is dat Powell toch afziet van zijn renteverhogingen. Als hij daarmee doorgaat komt hij dan wel niet terecht in de geschiedenisboekjes als de mede veroorzaker van een nieuwe recessie.